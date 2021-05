PREVISIONI METEO domani 20 maggio 2021: instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane in ITALIA con piogge e temporali

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori e tempo asciutto. Al pomeriggio temporali su Campania, Basilicata e alta Calabria, asciutto altrove senza variazioni. In migliora sui settori peninsulari, eccetto in Calabria dove saranno possibili residui fenomeni. Temperature minime stazionarie o in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.