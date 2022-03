PREVISIONI METEO domani 20 marzo: tempo instabile su alcune regioni d’ITALIA con piogge, temporali e neve

Al Centro: Al mattino isolate piogge sulle coste del Lazio, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo con neve dai 900-1000 metri. In serata residua instabilità sul Lazio. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità con nevicate sulle Alpi centro-occidentali; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti sulle Alpi. Neve dai 900-1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Vasto e robusto campo di alta pressione tra Scandinavia ed Europa orientale con valori massimi al suolo fino a 1045 hPa. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più alte con una serie di minimi di bassa pressione profondi fino a 995 hPa. Nucleo di aria fredda presente che dal Mar Nero si estende verso il Mediterraneo centrale. Profonda struttura depressionaria in Atlantico a nord delle Isole Azzorre con valori minimi di pressione al suolo fino 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse, più asciutto tra Molise e Campania. Al pomeriggio instabilità diffusa con precipitazioni sparse e nevicate in Appennino. In serata residue precipitazioni sulle coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.