PREVISIONI METEO domani 20 ottobre: sole prevalente in ITALIA, deboli piogge in arrivo al Nord

Situazione sinottica europea

Robusto campo di alta pressione disteso verso il Mediterraneo centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino 1025 hPa proprio sull’Italia. Vasta circolazione depressionaria che si allunga tra Artico e Atlantico con una serie di minimi di bassa pressione profondi fino a 975 hPa ad ovest della Scandinavia. Alta pressione di natura termica anche sulla Groenlandia con valori di pressione fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 ottobre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in Liguria con locali piogge associate, nubi basse tra Piemonte e Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con delle piogge associate e fenomeni isolati anche in Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità in aumento tra la serata e la nottata con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio qualche velatura in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, sole prevalente altrove. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche pioggia sull’Alta Toscana. nella notte precipitazioni in arrivo anche su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.