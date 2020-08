PREVISIONI METEO domani 21 agosto 2020: Ennesima giornata dominata dal sole in Italia e temperature afose

La situazione sinottica sull’Europa

Possente promontorio di alta pressione di natura africana sul Mediterraneo, correnti atlantiche più instabili sull’Europa occidentale sotto la spinta di una vasta e profonda circolazione depressionaria in azione sull’oceano con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa. Bel tempo in tutta Italia e temperature in aumento grazie all’influenza dell’anticiclone africano.

Previsioni meteo per domani, 21 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni salvo locali addensamenti su Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento sull’arco alpino con possibilità di locali piogge sui rilievi occidentali, persiste stabilità su coste e pianure. In serata non sono attese variazioni di rilievo con qualche nube in transito sulle pianure ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti in formazione sui rilievi appenninici ma sempre in un contesto di clima asciutto. In serata cieli stellati quasi ovunque, ad eccezione delle zone interne dell’Abruzzo. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.