PREVISIONI METEO domani 21 Dicembre 2020: residuo maltempo su Liguria, Sicilia e Calabria; ecco le previsioni

La situazione sinottica sull’Europa

Condizioni di tempo parzialmente stabile sull’Italia, grazie alla presenza di un debole campo di alta pressione con massimi al suolo fino a 1024 hPa. Picchi pressori sull’Eurasia con valori fino a 1032 hPa. A sud della Francia una debole saccatura d’aria atlantica ha permesso un lieve calo pressorio (1019 hPa). Infine a nord della Gran Bretagna è presente una vasta circolazione depressionaria che presenta un minimo molto profondo intorno ai 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori e pioviggini in Liguria, asciutto altrove. Al pomeriggio situazione invariata con variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto in Liguria con deboli piogge. In serata tempo instabile in Liguria, Emilia e alpi occidentali con deboli precipitazioni, asciutto altrove. Locali nevicate oltre i 1300 metri di quota.Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 Dicembre: Centro