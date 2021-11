PREVISIONI METEO domani 21 novembre: tempo in peggioramento in ITALIA con piogge in arrivo su queste regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione sull’Oceano Atlantico con massimi al suolo intorno a 1035 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Saccatura depressionaria in allungamento dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale dove porta un peggioramento del tempo e un calo delle temperature. Saccatura che poi si allungherà fin sul Mediterraneo occidentale. Promontorio anticiclonico anche sul Mediterraneo orientale con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa.

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse sulla Val Padana, nuvolosità irregolare in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo stabile, deboli piogge sulla Liguria. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse generalmente di debole intensità, locali nevicate al di sopra dei 1500 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata peggiora con piogge in arrivo a partire dalle regioni tirreniche, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.