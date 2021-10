PREVISIONI METEO domani 21 ottobre: cieli nuvolosi in ITALIA e piogge sparse su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria che si allunga tra Artico e Atlantico con una serie di minimi di bassa pressione profondi fino a 970 hPa sulla Scandinavia occidentale. Campo di alta pressione in cedimento sul Mediterraneo con l’arrivo di correnti umide occidentali. Alta pressione di natura termica anche sulla Groenlandia con valori di pressione fino a 1035 hPa e anticiclone delle Azzorre centrato sulle omonime Isole e leggermente esteso verso nord con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, intense sulla Liguria; in serata residue piogge tra Liguria e Friuli, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 ottobre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge sparse tra Lazio e Toscana, poco nuvoloso su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità sparsa in transito. Peggioramento atteso nella notte. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.