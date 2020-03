PREVISIONI METEO domani 22 marzo 2020: tempo a tratti instabile con piogge sparse, freddo in arrivo

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto campo di alta pressione sull’Atlantico esteso dalle Isole Azzorre fin sulla Scandinavia con valori massimi al suolo fino a 1040 hPa. Profonde strutture depressionarie transitano invece alle alte latitudini con valori minimi al suolo fino a 960 hPa tra Groenlandia e Islanda. Nucleo di aria molto fredda di estrazione artico-continentale in movimento sull’Europa orientale e diretta verso il Mediterraneo centrale dove porterà maltempo e un repentino calo delle temperature.

Previsioni meteo per domani, 22 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi compatte su tutte le regioni con piogge e nevicate sui settori alpini, più asciutto altrove con maggiori schiarite sulla Liguria. Al pomeriggio persiste nuvolosità compatta ovunque con precipitazioni sparse sulle Alpi e sul Piemonte, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni sulle Alpi centro-occidentali, molte nuvole ma con tempo più asciutto altrove. Neve in calo fin verso i 600 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge sull’Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio possibili precipitazioni sparse su Lazio e Abruzzo, cieli irregolarmente nuvolosi altrove ma senza fenomeni. In serata molte nuvole in transito con deboli fenomeni lungo l’Appennino, più asciutto altrove. Quota neve in calo dai 1600 ai 700 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.