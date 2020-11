PREVISIONI METEO domani 22 Novembre 2020: ancora maltempo al sud ITALIA, sole prevalente altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Centro di bassa pressione sul Mediterraneo centrale con valori al suolo di 1010 hPa tra la Sicilia e le coste africane. Campo di alta pressione sulla Russia con valori massimi al suolo che raggiungono i 1040 hPa, Anticiclone anche sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Profonda depressione con valori di pressione al suolo fino a 960 hPa tra Islanda e Scandinavia e condizioni di maltempo invernale.

Previsioni meteo per domani, 22 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutto il settentrione, con qualche nube sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sul nord-ovest. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino nubi irregolari su Marche, Abruzzo e Umbria ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli parzialmente nuvolosi in Abruzzo e Marche. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.