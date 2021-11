PREVISIONI METEO domani 22 novembre: tempo instabile in ITALIA con piogge e rovesci su queste regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione sull’Oceano Atlantico con massimi al suolo intorno a 1035 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Saccatura estesa dalla Scandinavia sull’Europa centro-occidentale fino alla Penisola Iberica dove porta un peggioramento del tempo e un calo delle temperature ed interessando in parte anche il Mediterraneo. Promontorio anticiclonico tra Mediterraneo orientale e Mar Nero con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con piogge sugli stessi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, asciutto solo sul Triveneto. Neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi in transito su tutti i settori con piogge sparse, asciutto sul versante adriatico. Al pomeriggio cieli nuvolosi con deboli piogge associate su tutti i settori, più intense sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sprase su tutte le regioni, intense sul Lazio. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.