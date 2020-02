PREVISIONI METEO domani 23 febbraio 2020 – Tempo stabile in Italia con qualche nube in più, temperature in ulteriore aumento

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone delle Isole Azzorre con valori massimi al suolo che raggiungono i 1030 hPa si allunga verso est fino a raggiungere il Mediterraneo e assicurando così bel tempo anche sull’Italia. Il Vortice polare sempre piuttosto compatto pilota una serie di vaste e profonde depressioni alle alte latitudini europee, valori minimi fino a 965 hPa sull’Islanda e Scandinavia con condizioni meteo fortemente perturbate.

Previsioni meteo per domani, 23 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi irregolari su tutte le regioni ma senza fenomeni salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio schiarite alternate a locali addensamenti nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati eccetto deboli piogge in Liguria. In serata deboli piogge sul Levante Ligure, nubi anche altrove ma con tempo stabile. Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud occidentali. Mari poco mossi o calmi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo stabile. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità a tratti compatta. In serata nubi in aumento su Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud occidentali. Mari poco mossi.