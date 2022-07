PREVISIONI METEO domani 23 luglio: ancora gran caldo in ITALIA, qualche temporale al Nord

Situazione sinottica europea

Vasto campo di pressione livellata intorno a 1015 hPa che si estende su buona parte del bacino del Mediterraneo. Qui troviamo aria molto calda di estrazione africana che porta clima molto caldo con temperature sopra media. Flusso instabile che scorre alle latitudini più elevate con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa a sud dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 23 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove e isolati fenomeni sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sulle Alpi e in sconfinamento verso le pianure specie su Piemonte e Lombardia, più asciutto su Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli. In serata piogge in arrivo al Nord-Est, migliora al Nord-Ovest. Temperature minime massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati e solo innocui addensamenti sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, ma con acquazzoni e temporali sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque, salvo della nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

