PREVISIONI METEO domani 24 agosto, VIOLENTI TEMPORALI e GRANDINATE pronte ad abbattersi sull’ITALIA: zone colpite

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone di natura africana in ritirata, correnti atlantiche più instabili sull’Europa occidentale sotto la spinta di una profonda circolazione depressionaria in azione sull’oceano con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa. Flusso di correnti umide e instabili si abbassa verso la nostra Penisola favorendo condizioni di maltempo diffuso.

Previsioni meteo per domani, 24 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino temporali o acquazzoni sparsi al Nord Ovest, più asciutto sulle rimanenti regioni ma con molte nubi in transito. Al pomeriggio fenomeni in estensione a quasi tutti i settori salvo coste di Romagna e Liguria di Levante, fenomeni temporaleschi anche intensi sul Trentino Alto-Adige e nord del Veneto. In serata attività temporalesca ancora attiva al Nord Est con precipitazioni anche a carattere temporalesco sui settori costieri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo ma con nubi in generale aumento su tutte le regioni. Al pomeriggio generale aumento dell’instabilità sulle regioni appenniniche e coste adriatiche con fenomeni temporaleschi da sparsi a diffusi. In serata precipitazioni ancora presenti ma con tendenza ad una graduale attenuazione, persiste stabilità sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.