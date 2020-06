PREVISIONI METEO domani 24 giugno: locali temporali su Alpi, Calabria e Sicilia, sole e clima estivo sul resto d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione di matrice azzorriana in rimonta sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa tra Francia e Germania. Un profondo vortice depressionario è posizionato sull’Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 980 a sud-ovest dell’Islanda. Circolazione instabile con aria più fresca in quota sui Balcani con correnti nord-orientali che raggiungono l’Italia meridionale portando locali temporali. Campo di alta pressione anche tra Russia e Scandinava con valori fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio isolati acquazzoni su Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata variabilità asciutta su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino isolate nubi in alta Toscana, per il resto sole prevalente. Al pomeriggio variabilità asciutta sui settori interni, sole prevalente altrove. In serata condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.