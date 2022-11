Previsioni meteo domani 24 novembre: tempo stabile in Italia con sole prevalente salvo residue piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea

Vasta saccatura depressionaria che si estende dalla Scandinavia fino al Mar Egeo, mentre sul Mediterraneo centro-occidentale troviamo la rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico, determinando un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Serie di depressioni presenti in Atlantico con valori minimi al suolo fino a 965 hPa a sud dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 24 novembre

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 novembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 24 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

