PREVISIONI METEO domani 24 ottobre: rimonta l’alta pressione in ITALIA, ma ancora maltempo su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in rimonta sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1030 hPa sui settori centrali del continente e depressione in arrivo sul Mediterraneo centro-meridionale dal Nord Africa con valori di pressione al suolo di circa 1010 hPa. Cuore dell’anticiclone delle Azzorre che resta in prossimità delle omonime Isole con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Profondo vortice di bassa pressione nei pressi dell’Islanda con valori minimi intorno a 980 hPa e anticiclone termico sulla Groenlandia con valori massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Vortice depressionario anche ad nord-est della Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa e con saccatura in estensione verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 24 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con molte nubi e banchi di nebbia in Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni o con velature in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge in Abruzzo. Al pomeriggio velature in transito su tutte le regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.