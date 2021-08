PREVISIONI METEO domani 25 agosto: Tempo instabile in ITALIA con piogge e temporali in queste regioni

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico settentrionale posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Una saccatura d’aria instabile si estende sull’Italia da una vasta zona depressionaria situata sull’Europa settentrionale a ridosso dei paesi scandinavi, con valori pressori previsti fino a 1005 hPa. Un’altra saccature depressionaria si estende sull’Oceano Atlantico dalla Groenlandia verso le Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 25 agosto

Al Nord: Al mattino piogge su Alpi e Prealpi e in locale sconfinamento verso le pianure in Piemonte e Lombardia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali sui medesimi settori e variabilità asciutta altrove. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sui rilievi alpini. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 agosto

Al Centro: Al mattino piogge sui settori adriatici, asciutto sul resto del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti nelle zone interne. Al pomeriggio nuvolosità varibile su tutte le regioni con piogge e temporali nelle zone interne e in locale sconfinamento. In serata residue piogge tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.