PREVISIONI METEO domani 25 aprile: Festa della Liberazione tra sole e temporali in Italia, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Una circolazione depressionaria è presente sull’Europa centro-occidentale con valori minimi di pressione al suolo intorno a 1005 hPa e aria più fredda in quota. Correnti umide interessano così anche parte dell’Italia portando piogge e temporali sparsi. Alta pressione che si estende invece sul Mediterraneo centro-orientale con valori massimi al suolo intorno a 1010 hPa. Campo di alta pressione anche tra Groenlandia e Islanda con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Un’altra circolazione depressionaria è presente ad ovest della Penisola Iberica con minimi al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 aprile

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse sulla Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie su Alpi e Appennino ma con sconfinamenti anche sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su settori alpini e prealpini. Neve solo a quote alte sulle Alpi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sull’alta Toscana, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone interne ed in locale sconfinamento sulle coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue piogge su Marche, Umbria e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.