Previsioni Meteo domani 25 Gennaio 2020: maltempo in Italia, previste piogge e nevicate in montagna

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1035 hPa sui Balcani. Una circolazione depressionaria agisce sulla Penisola Iberica portando condizioni meteo invernali. Peggioramento in arrivo in in Italia con il campo di alta pressione in indebolimento e con le correnti atlantiche in ingresso nel Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 25 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo instabile su quasi tutte le regioni con nubi compatte e piogge di debole o moderata intensità, asciutto su Piemonte e Valle d’Aosta, neve in Appennino. Al pomeriggio migliora su Liguria ed Emilia occidentale, nubi compatte altrove con precipitazioni sparse e deboli nevicate sui rilievi. In serata residue piogge al Nord Est con cieli molto nuvolosi. Quota neve oltre i 500-800 metri. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse con piogge associate specie sui settori tirrenici, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata variabilità a tratti perturbata sui settori del Tirreno, nubi e schiarite altrove. Neve oltre i 1600-1700 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati da sud-est. Mari poco mossi o quasi calmi.