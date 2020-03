PREVISIONI METEO domani 25 marzo 2020: altra giornata invernale in Italia con neve fino in pianura

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone sul nord Europa con valori di pressione fino a 1040 hPa. Circolazione depressionaria con valori minimi di pressione al suolo fino a 1000 hPa dalla Russia verso l’Italia attraverso i Balcani con correnti molto fredde a tutte le quote. In Italia pressione intorno i 1020 hPa con tempo in instabile al centro e al sud con nevicate fino al piano, clima molto freddo ovunque per l’arrivo delle correnti orientali dalla Russia.

Previsioni meteo per domani, 25 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino deboli nevicate sulla Romagna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio precipitazioni su Alpi e Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. In serata fenomeni sull’arco alpino e Romagna, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Neve fino in pianura. Temperature minime in aumento e massime in generale calo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino neve tra Marche, Abruzzo e Umbria e fino in pianura, asciutto altrove con poche nuvole in transito. Al pomeriggio ancora neve fino a quote molto basse, eccetto sul Lazio con ampie schiarite. In serata nuvole su tutti i settori e fenomeni sparsi su Marche, Abruzzo e Umbria. Neve fino in pianura. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.