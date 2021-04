PREVISIONI METEO domani 26 aprile 2021: piogge in arrivo al centro-nord, più asciutto e stabile al sud, ecco i dettagli

Al Sud e sulle Isole: Al mattino poco nuvoloso tra Sardegna, Campania e Molise, sereno altrove. Al pomeriggio qualche pioggia su Campania, Sardegna e tavoliere delle Puglie, con cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. In serata tempo in prevalenza asciutto, con nuvolosità in transito su tutte le regioni. Temperature minime e massime in incremento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.