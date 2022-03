PREVISIONI METEO domani 26 marzo: blando PEGGIORAMENTO in ITALIA, con qualche pioggia sulle ISOLE MAGGIORI

Situazione sinottica europea

Anticiclone centrato sulla Gran Bretagna dispensa beltempo sul nord Europa raggiungendo massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Nel contempo aria di estradizione atlantica confluisce dalla penisola Iberica alimentando una goccia fredda in quota posizionata sul Mediterraneo occidentale in lento movimento verso est. Quest’ultima raggiungerà l’Italia con un aumento generalizzato della nuvolosità e qualche pioggia al meridione. Infine tra Scandinavia e paesi Baltici una vasta depressione si sposta verso le latitudini più meridionali, con un minimo di 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli soleggiati e qualche velatura in Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 marzo

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube sul Lazio. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ampi spazi di sereno ancora sulle Marche. In serata ancora tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in aumento su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.