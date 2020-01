Previsioni Meteo domani 27 Gennaio 2020: tempo instabile con piogge e acquazzoni su queste regioni, torna la neve

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta e profonda struttura depressionaria è presente sull’Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 960 hPa nei pressi dell’Islanda. Altri minimi depressionari si muovo alle alte latitudini con valori di pressione fino a 990 hPa vicino la Scandinavia. Saccatura depressionaria in transito tra Italia e Balcani con tempo a tratti instabile specie al Centro-Nord. Anticiclone che resta invece schiacciato tra basso Atlantico e nord Africa con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Blando minimo depressionario presente anche sulle Isole Azzorre con valori di pressione intorno a 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 27 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori, anche compatta ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora deboli piogge sulla Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. In serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sulla Romagna. Neve fin verso i 900-1000 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulla Toscana, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge su Toscana, Umbria e Lazio, nubi sparse e schiarite altrove. In serata ancora molte nuvole con piogge sparse sui settori tirrenici, più asciutto lungo l’Adriatico. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.