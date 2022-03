PREVISIONI METEO domani 27 marzo: qualche pioggia in arrivo al Sud ITALIA, solo molte nuvole altrove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Una blanda struttura depressionaria transita però sul Mediterraneo occidentale portando un peggioramento meteo al Sud Italia. Vasta circolazione depressionaria alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo intorno a 990 hPa tra Islanda e Scandinavia. Aria fredda in discesa invece tra Russia ed Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 27 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare su Liguria ed Emilia Romagna e ampie spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli in prevalenza sereni e locali innocui addensamenti su Liguria e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità tra Liguria ed Emilia Romagna e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge possibili sul basso Lazio, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli nuvolosi ovunque. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.