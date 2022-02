PREVISIONI METEO domani 28 febbraio: residuo maltempo al SUD ITALIA, tanto SOLE altrove

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Circolazione orientale che lambisce i settori adriatici d’Italia; campo di alta pressione si estende dall’oceano Atlantico fino a raggiungere i paesi dell’europa centrale cuminando sulla scandinavia. Profonda struttura depressionaria posizionata appena a sud della Groenlandia con valori minimi di pressione al suolo fino a 965 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 febbraio

Al Nord: Al mattino cieli sereni su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza totale di nuvolosità. In serata attese isolate precipitazioni a carattere nevoso tra Veneto e Friuli, fino a quote basso collinari. Attesa nuvolosità in transito nelle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino isolate piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata non sono attese variazioni, con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Molte nubi al mattino con piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni nevosi oltre i 700-900 metri di quota in Appennino; asciutto sulle Isole Maggiori. In serata residue piogge attese tra Molise e Puglia; nuvolosità irregolare altrove ma senza fenomeni associati. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

