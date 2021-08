PREVISIONI METEO domani 29 agosto: clima fresco e ancora temporali in ITALIA, ecco dove

Situazione sinottica europea

Vasto campo di alta pressione posizionato tra Islanda e Isole Britanniche con massimi fino a 1030 hPa. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota che si trova sull’Europa centro-orientale e interessa anche l’Italia portando un calo delle temperature e temporali sparsi. Un’altra goccia fredda si trova nel cuore dell’oceano Atlantico nei pressi delle Isole Azzorre con valori minimi di pressione al suolo di circa 1010 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle Alpi orientali con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento su arco alpino e regioni di Nord-Est con piogge e temporali sparsi, ampie schiarite altrove. In serata residue precipitazioni sul Triveneto, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni tra Abruzzo e basso Lazio, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.