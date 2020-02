PREVISIONI METEO domani 29 febbraio 2020: nuovo peggioramento sull’Italia settentrionale e Toscana

La situazione sinottica sull’Europa

Una perturbazione proveniente da Ovest determinerà un peggioramento meteo sulla nostra penisola entro la giornata di domani con nubi in aumento e piogge o nevicate in arrivo. L’anticiclone delle Azzorre resta confinato nella sua sede originaria con valori di pressione prossimi i 1025 hPa, lasciando così spazio all’ingresso di correnti fredde e instabili di origine nord-atlantica.

Previsioni meteo per domani, 29 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino variabilità asciutta su tutti i settori con alternanza di nubi compatte a schiarite attese più ampie al Nord Est e sulla Romagna. Al pomeriggio ulteriore aumento di nuvolosità con neve sulle Alpi e deboli piogge di debole o moderata entità su Liguria, Piemonte ed Emilia. In serata fenomeni in estensione anche sulle regioni nord orientali ed in intensificazione sulla Liguria centro-orientale. Quota neve oltre i 500-900 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento su Umbria e Toscana con deboli fenomeni sull’alto Tirreno, asciutto altrove. In serata piogge in arrivo anche su Umbria e Lazio, molte nubi altrove ma sempre con generale assenza di fenomeni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.