PREVISIONI METEO domani 29 marzo: tempo stabile ma nuvolosità in aumento e peggioramento in vista per l’ITALIA

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria presente sulla Scandinavia con valori minimi al suolo fino a 990 hPa. Questa muove anche aria fredda di estrazione artica verso l’Europa portando nei prossimi giorni maltempo di stampo invernale. Anticiclone delle Azzorre posizionato in Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Saccatura depressionaria in allungamento anche sulla Penisola Iberica mentre un promontorio anticiclonico è ancora presente sul Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per domani, 29 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, addensamenti anche bassi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata piogge in arrivo su Liguria e Piemonte, variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 1700 metri. Temperature minime stabili o in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 29 marzo

Al Centro: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con nubi sparse alternate a schiarite e tempo ancora asciutto. In serata nuvolosità in aumento a partire dai settori tirrenici con prime piogge sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.