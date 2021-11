PREVISIONI METEO domani 29 novembre: NEVE a bassa quota anche al CENTRO-SUD, fase INVERNALE agli sgoccioli

Situazione sinottica europea

La nostra penisola è alle prese con una vasta saccatura di matrice artica che sta permettendo l’ingresso di impulsi perturbati e nevicate a quote montane al centro e collinari al nord. Un vasto anticiclone di matrice Azzorriana si estende sull’Oceano Atlantico raggiungendo valori massimi intorno ai 1035 hPa permettendo la confluenza delle correnti fredde sul nostro territorio.

Previsioni meteo per domani, 29 novembre

Al Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con isolate nevicate sulle Alpi nord-orientali. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora qualche nube in transito. In serata tempo del tutto asciutto con residui fenomeni nevosi oltre i 300 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo con precipitazioni di debole o moderata intensità, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutti i settori con cieli coperti specie su Umbria, Marche e Abruzzo. In serata attese ancora precipitazioni sui versanti Adriatici. Neve fino a quote collinari su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime in deciso calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.