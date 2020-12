PREVISIONI METEO domani 3 Dicembre 2020: Maltempo verso il sud Italia, temporaneo miglioramento altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Perturbazione in azione sull’Italia con maltempo anche di forte intensità e correnti fredde di estrazione polare-marittima associata. Pressione atmosferica al suolo intorno ai 1010 hPa sull’Italia. Anticicloni ai margini dello scenario meteo europeo, uno in pieno oceano Atlantico e valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa e l’altro sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni, anche compatta e precipitazioni di debole intensità sul nord-est. Al pomeriggio tempo più asciutto salvo locali precipitazioni tra Trentino e Friuli, altrove nubi irregolari. In serata peggiora al nord-ovest con piogge anche intense sul Genovese. Neve fino a quote pianeggianti nella notte. Temperature minime stabili e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 3 Dicembre: Centro

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora nubi irregolari con deboli piogge fra Toscana e Lazio. In serata qualche spazio di sereno e tempo generalmente asciutto. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.