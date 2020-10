PREVISIONI METEO domani 3 Ottobre: insiste il MALTEMPO sull’ ITALIA, ecco le regioni più colpite

La situazione sinottica sull’Europa

Profonda circolazione depressionaria sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa nei pressi della Francia. correnti instabili derivanti da quest’ultima in transito sul Mediterraneo e fino all’Italia settentrionali con maltempo associato. Anticicloni delle Azzorre sulla sua posizione originaria in pieno oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa. Anticiclone anche sulla Russia con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 3 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino su tutte le zone, con nubifragi e temporali concentrati sul Nord-est e Spezzino; meno intense sugli altri settori. Al pomeriggio graduale miglioramento sul Nord-ovest, mentre saranno possibili ancora nubifragi su Friuli-Venezia Giulia e piogge su Veneto e Trentino-Alto Adige. In serata tempo sereno ad eccezione di qualche piovasco sulle zone Alpine. Neve sui rilievi di confine sopra i 1900 metri. Temperature massime stazionarie o in aumento, minime in generale calo . Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino intensi temporali sull’alta Toscana, altro nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Al pomeriggio nubifragi sparsi su Toscana, Lazio e Umbria. In serata maltempo in attenuazione con piogge deboli diffuse. Temperature minime in generale aumento e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.