PREVISIONI METEO domani 30 dicembre: tempo stabile in ITALIA, ma con nebbie e nubi basse su questi settori

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria in Atlantico che si estende tra le Azzorre e la Groenlandia con pressione al suolo fino a 1080 hPa ed altra area depressionaria con due minimi al suolo tra Islanda e Scandinavia. Promontorio anticiclonico esteso su Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressione al suolo prossimi ai 1025 hPa, mentre tra Grecia e Mediterraneo orientale è presente una goccia fredda con minimo al suolo di 1005 hPa. Alta pressione di natura termica presente sia sulla Russia con valori massimi di 1025 hPa, che sulla Groenlandia con valori massimi di 1040 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi, con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Centro: Al mattino velature in transito, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste di Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sole pieno sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio prevale la stabilità con ancora cieli sereni; attesa nuvolosità anche sui settori costieri del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con nubi basse in estensione sulla Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

