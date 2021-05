PREVISIONI METEO domani 30 maggio 2021: tempo instabile con piogge al Centro-Sud e sui rilievi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare e piogge sparse sulle regioni peninsulari, stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio temporali tra Calabria, Basilicata e Campania anche di forte intensità, asciutto altrove con tempo soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con residui piovaschi tra Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove. Temperature minime in aumento sulle regioni peninsulari, in calo altrove, e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.