PREVISIONI METEO domani 30 marzo 2020: tempo instabile sull’Italia con piogge, acquazzoni e anche neve a bassa quota

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione sull’oceano Atlantico con massimi al suolo fino a 1045 hPa poco a sud dell’Islanda. Aria fredda di origine artica si allunga invece dalla Scandinavia verso la Penisola Iberica passando per l’Europa centro-orientale dove porterà un calo delle temperature con neve a bassa quota. Minimo depressionario presente sul basso Atlantico poco ad ovest del Portogallo. Tempo in peggioramento anche sull’Italia con piogge e neve a quote sempre più basse su Alpi e Appennino.

Previsioni meteo per domani, 30 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto solo sulla Romagna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse di debole o moderata intensità. In serata persistono fenomeni su tutte le regioni con precipitazioni a tratte moderate. Neve in calo fin verso i 400-500 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni sulle zone interne, più asciutto altrove ma con nuvolosità in transito. In serata piogge e acquazzoni sparsi su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Neve in calo fin verso i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.