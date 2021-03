PREVISIONI METEO domani 30 Marzo 2021: SOLE e clima mite grazie all’anticiclone, solo locali PIOGGE

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa proprio nei pressi dell’Italia. Questo porta sole prevalente e clima mite su gran parte del vecchio continente. Flusso umido perturbato che scorre alle latitudini più alte con un vortice di bassa pressione profondo fino a 990 hPa a nord della Scandinavia. Goccia fredda sul Mediterraneo orientale porta tempo instabile con acquazzoni e temporali anche intensi.

Previsioni meteo per domani, 30 marzo: Nord

Al Nord: Al mattino locali addensamenti altri in transito ma senza precipitazioni di rilievo associate. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 marzo: Centro