PREVISIONI METEO domani 31 agosto: piogge e TEMPORALI ancora al nord, altrove splende il SOLE

Situazione sinottica europea

Una depressione di matrice nord-atlantica inizia a retrocedere per poi essere riassorbita da un lobo del Vortice Polare, verso i settori nord-orientali europei. Nel frattempo una vastissimo anticiclone (con massimi al suolo fino a 1035 hPa) si espande dalla Gran Bretagna, richiamando ulteriormente aria stabile e più mite dal nord Africa che andrà ad investire l’Italia. Una goccia fredda lambisce le coste occidentali della penisola Iberica con un minimo barico di 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 31 agosto

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali, con locali piogge tra laguna Veneta e Ligure. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale, con qualche sconfinamento sulle pianure specie al nord-est. In serata tempo in miglioramento, con residue piogge tra Lombardia e Veneto. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni e qualche velatura tra Toscana e Lazio. Instabilità al pomeriggio sulla dorsale Appenninica; fenomeni più estesi sulla Toscana e tempo asciutto sulle coste. Stabilità nelle ore serali con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.