PREVISIONI METEO domani 31 luglio 2020: locali temporali sui rilievi del nord Italia, per il resto tutto sole e gran caldo

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone dall’oceano Atlantico e in europa centro-meridionale attraverso il Mediterraneo con valori di pressione intorno ai 1020 hPa. Circolazioni di bassa pressione con diversi minimi al suolo relegate sull’Europa settentrionale e valori di pressione fino a 1000 hPa sulla Scandinavia. Componente africana sull’Italia dove troviamo una forte ondata di calore tipicamente estiva.

Previsioni meteo per domani, 31 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con locali piogge o temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata di nuovo bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sulla Toscana e Lazio ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino ma con tempo stabile, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.