PREVISIONI METEO domani 31 maggio 2021: parziale instabilità in Italia, maggiori schiarite al centro-sud

Un’area di alta pressione è situata alle alte latitudini europee, raggiungendo un massimo di circa 1030 hPa. Questa permette la confluenza di correnti instabili, provenienti dal nord-atlantico, in transito sui settori orientali del continente Europeo. Infine una zona di bassa pressione è situata appena a sud della Groenlandia, con un minimo di 985 hPa.

Al Nord: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni, con isolate piogge tra Liguria e Piemonte, schiarite al nord-est. Al pomeriggio prevalenza di cieli poco nuvolosi e piogge insistenti sui medesimi settori, locali aperture sulla Pianura Padana. In serata migliora con tempo più asciutto e maggiori aperture, con residue piogge sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio insiste la stabilità con nubi sparse, ampie schiarite sulle coste Adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.