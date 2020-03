PREVISIONI METEO domani 31 marzo 2020: giornata invernale con neve in Appennino, migliora al nord Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone di blocco sull’oceano Atlantico con massimi al suolo fino a 1050 hPa poco a sud dell’Islanda. Aria fredda di origine artica transita dalla Scandinavia verso la Penisola Iberica passando per l’Europa centrale dove porterà un calo delle temperature con neve in pianura. Minimo depressionario presente sul basso Atlantico poco ad ovest del Portogallo. Tempo in peggioramento anche sull’Italia con piogge e neve a quote sempre più basse su Alpi e Appennino.

Previsioni meteo per domani, 31 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole con locali fenomeni su Alpi occidentali, Piemonte e Appennino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate a schiarite, locali piogge solo sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali fenomeni su Appennino, Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile con fenomeni sparsi su Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni su Abruzzo e basso Lazio, asciutto altrove con ampie schiarite. Quota neve in calo fin verso i 400-600 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.