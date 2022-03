PREVISIONI METEO domani 31 marzo: ancora maltempo in ITALIA con piogge e temporali su molte regioni

Situazione sinottica europea

Profonda circolazione depressionaria presente ad est della Scandinavia con valori minimi al suolo fino a 1005 hPa. Questa muove anche aria fredda di estrazione artica verso l’Europa centro-occidentale portando nei prossimi giorni maltempo di stampo quasi invernale. Anticiclone delle Azzorre posizionato in Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Saccatura depressionaria estesa sul Mediterraneo centro-occidentale, spingendo un promontorio anticiclonico verso levante sul Mediterraneo orientale e la Turchia.

Previsioni meteo per domani, 31 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più intense al nord-est. Al pomeriggio ancora precipitazioni specie sulle regioni del nord-est, fenomeni più sporadici su Piemonte e Liguria. In serata non sono attese variazioni di rilievo; neve in calo fin verso i 1300-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e cieli coperti; fenomeni più intensi attesi sul basso Lazio. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni centrali, con fenomeni più sporadici. In serata ancora precipitazioni attese su Toscana, Umbria, Marche e Lazio; neve in calo in Appennino fin verso i 1700 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.