PREVISIONI METEO domani 4 settembre: piogge e temporali in ITALIA ma solo su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Un campo d’alta pressione si estende dalle Isole Azzorre fino alla Groenlandia e al Mar del Nord con massimi di pressione al suolo fino ai 1030 hPa . Una circolazione depressionaria è situata invece ad ovest delle Isole Britanniche e si approfondisce con valori minimi di pressione al suolo fino a 990 hPa. Un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale si estende dal Mediterraneo verso l’Europa centrale, con una flessione dei geopotenziali in quota che determina una fase instabile sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 4 settembre

Al Nord: Al mattino isolate piogge sulle coste adriatiche, nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati, salvo isolate piogge sulle Alpi. In serata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 4 settembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, migliora in Toscana. In serata migliora ovunque con ampie schiarite in arrivo. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 4 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sulla Campania, localmente anche intense, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e temporali, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori con cieli soleggiati. In serata residui fenomeni sulla Puglia, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

