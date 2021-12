PREVISIONI METEO domani 5 dicembre: maltempo invernale in ITALIA con piogge, temporali e neve anche a bassa quota

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre che prova ad estendersi dalla sua sede naturale verso Islanda e Isole Britanniche, con valori di pressione massimi al suolo di circa 1035 hPa sulle omonime Isole. Vasta saccatura depressionaria colma di aria fredda in discesa dal Mare del Nord verso il Mediterraneo centrale, dove favorisce un minimo di pressione al suolo di circa 1005 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 dicembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta sulle regioni del nord-est, con nevicate fino a quote collinari; variabilità asciutta sui restanti settori. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto con neve fino a quote di alta collina, invariato altrove. In serata cieli molto nuvolosi su tutti i settori ed isolati fenomeni tra Veneto e Friuli. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con piogge sul Lazio; neve in Appennino a quote medie. Al pomeriggio ancora pioggia sulle coste Tirreniche, variabilità asciutta altrove. In serata forte maltempo in arrivo sulle regioni tirreniche. Quota neve in calo fino 800-1100 metri. Temperature minime in aumento e massime stabili. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.