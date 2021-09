PREVISIONI METEO domani 5 settembre: il MALTEMPO si trasferisce al SUD, con TEMPORALI al POMERIGGIO

Situazione sinottica europea

Rimonta di un promontorio altopressorio afro-azzorriano in atto tra Francia e Spagna, che porterà tempo più stabile sul continente europeo e sull’Italia. Una goccia fredda si farà spazio a nord delle Isole Azzorre, con un minimo depressionario di 1005-1010 hPa. Instabilità in atto al meridione, grazie alle correnti umide presenti ancora in quota. Area di bassa pressione in allontanamento dalla Scandinavia con pressione al suolo di 1010 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 settembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi sui settori Alpini; sulle pianure non sono attese variazioni di rilievo. In serata cieli sereni o poco nuvolosi al settentrione, con residua instabilità sulle Alpi. Maggiore nuvolosità nelle ore notturne. Temperature minime stazionarie o in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.