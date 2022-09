PREVISIONI METEO domani 5 settembre: tempo STABILE e SOLEGGIATO su gran parte d’ITALIA

Situazione sinottica europea

Un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale si estende dal nord-Africa verso l’Italia con massimi di pressione fino a 1020 hPa. Una possente circolazione depressionaria si approfondisce ad ovest della Gran Bretagna raggiungendo valori di pressione fino a 985 hPa. L’alta pressione azzorriana, si estende dall’atlantico fino a raggiungere i settori compresi tra Groenlandia e Islanda, fino a lambire la Scandinavia.

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio atteso qualche innocuo addensamento tra Toscana e Abruzzo, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora stabilità diffusa con velature attese tra Molise e Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente agitati.

