PREVISIONI METEO domani 6 Dicembre 2020: tempo perturbato in tutta Italia, temperature in calo

La situazione sinottica sull’Europa

Minimo di bassa pressione secondario alla vasta e ben strutturata circolazione di bassa pressione sul settore occidentale del Vecchio Continente con valori di pressione atmosferica al suolo intorno ai 1000 hPa sull’Italia. Maltempo in gran parte dell’Europa e dai connotati anche invernali con neve fino in pianura. Anticicloni ai margini dello scenario meteo europeo, uno in pieno oceano Atlantico e valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa e l’altro sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni e maltempo diffuso eccetto in Piemonte e Liguria di ponente con tempo stabile. Al pomeriggio ancora maltempo specie sulle regioni di nordest, stabile ad ovest. In serata situazione invariata con piogge diffuse. Neve sulle Alpi fino a 800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 6 Dicembre: Centro

Al Centro: Al mattino forte maltempo con piogge sparse su tutte le regioni, più intense su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio piogge diffuse su tutte le regioni. In serata piogge sparse su tutte le regioni. Neve in rapido calo in Appennino dai 1800 metri fino a 800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.