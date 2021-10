PREVISIONI METEO domani 6 ottobre: goccia fredda sul Mediterraneo con tempo instabile o perturbato

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata residue piogge su tutte le regioni, possibili locali temporali sulla costa adriatica. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi specie sui settori centro-orientali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord con piogge e temporali, asciutto al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge o acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna, stabile con nubi sparse e schiarite altrove. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Vortice depressionario posizionato sul Mare del Nord con valori al suolo intorno a 1010 hPa. Questo allunga una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale responsabile della fase di maltempo in Italia, saccatura che poi si isolerà come goccia fredda. Alta pressione delle Azzorre in espansione dal basso Atlantico verso l’Europa occidentale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Robusto anticiclone anche tra Europa orientale e Russia con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Serie di depressioni tra Islanda e nord della Scandinavia con valori fino a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, asciutto in Sardegna. Al pomeriggio molte nuvole con piogge sparse e temporali anche intensi specie su Sicilia e Calabria, sereno in Sardegna e tempo asciutto anche in Molise. In serata ancora piogge sulle regioni peninsulari con temporali sulla Puglia, sereno sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.