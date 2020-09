PREVISIONI meteo domani 6 Settembre: arriva un nuovo peggioramento, ecco le prime regioni sotto i TEMPORALI

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto anticiclone delle azzore che si posiziona in pieno oceano atlantico con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa poco a nord delle omonime Isole. Una saccatura depressionaria, collegata ad un minimo di 1000 hPa presente sulla Scandinavia, si allunga sull’Europa centro-occidentale fino a lambire l’Italia dove porterà un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Campo di alta pressione anche tra Mediterraneo orientale e Balcani con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa.

Previsioni meteo per domani, 6 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi irregolari sui rilievi con locali piogge sparse in Alto Adige, più asciutto altrove con maggiori schiarite. Al pomeriggio ulteriore aumento dell’instabilità sulle Alpi con fenomeni temporaleschi o acquazzoni sparsi, asciutto altrove. In serata persiste generale maltempo a nord del Po con fenomeni localmente anche intensi, più asciutto invece su Emilia-Romagna. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque con nubi in transito sulle coste del Tirreno. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica ma con nubi in aumento su Lazio e Toscana. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o meridionali. Mari da poco mossi a mossi.