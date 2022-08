PREVISIONI METEO domani 7 agosto: maltempo diffuso al nord ITALIA e instabilità pomeridiana al centro-sud

Situazione sinottica europea

Robusto campo di alta pressione che si espande tra Atlantico ed Europa con massimi al suolo fino a 1030 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Un altro campo di alta pressione è presente sulla Russia europea con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Aria calda africana affluisce verso l’Italia portando clima molto caldo. Profonda saccatura depressionaria ad ovest della Scandinavia con valori di pressione al suolo intorno a 1005 hPa. Questa si allunga fin verso l’Europa centro-orientale.

Previsioni meteo per domani, 7 agosto

Al Nord: Al mattino piogge sparse su Piemonte, Lombardia, Trentino e Triveneto, localmente anche a carattere di temporale. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini e Appennino settentrionale; asciutto altrove. In serata fenomeni in graduale esaurimento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in formazione sulle zone interne ed in movimento verso i settori tirrenici, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio isolate piogge e temporali su Campania, Calabria e Isole Maggiori, tempo stabile altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie; massime in lieve calo sulle Isole Maggiori,in aumento sulle regioni peninsulari. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

