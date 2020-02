PREVISIONI METEO domani 7 febbraio 2020: sole da nord a sud sull’Italia, temperature in aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone in espansione dall’ oceano Atlantico verso l’ europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Correnti fredde di natura polare-marittima sono in transito sull’Europa orientale sotto la spinta di una vasta depressione sui Balcani con valori al suolo fino a 1010 hPa. In Italia il tempo si presenta stabile con il sole da nord a sud e con le temperature in progressivo aumento.

Previsioni meteo per domani, 7 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con sole prevalente. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti sull’Abruzzo ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.