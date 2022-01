PREVISIONI METEO domani 7 gennaio: maltempo relegato al sud ITALIA, con PIOGGIA e NEVE

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Profonda depressione in Atlantico tra Groenlandia e Islanda, con valori minimi di pressione al suolo di circa 945 hPa. Struttura depressionaria anche sulla Scandinavia con minimo al suolo di 985 hPa ad est della Finlandia, con saccatura in estensione fino al Mediterraneo. Robusto anticiclone centrato sulle Isole Azzorre con valori di pressione al suolo intorno ai 1040 hPa. Campo di alta pressione anche tra Mediterraneo orientale e Turchia.

Previsioni meteo per domani, 7 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori, irregolarmente nuvoloso solo sulla Romagna con residue piogge. Al pomeriggio nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, deboli nevicate sulle Alpi orientali di confine. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 gennaio

Al Centro: Al mattino locali fenomeni sull’Abruzzo, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori ma con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 7 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse specie su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio cieli nuvolosi con fenomeni diffusi, generalmente di debole o moderata intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia. Neve in calo fin verso i 900-1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

